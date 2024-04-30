سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الثلاثاء 30-4-2024

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل في البنك المركزي اليوم نحو 59.72 جنيه للشراء، و60.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وترصد السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم إلى نحو 59.95 جنيه للشراء، ونحو 60.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم نحو 59.34 جنيه للشراء، ونحو 60.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 59.32 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة اليوم نحو 59.82 جنيه للشراء، و60.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء عند 58.32 جنيه للشراء، ونحو 59.57 جنيه للبيع.