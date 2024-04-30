عضو بـ«الشيوخ»: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية أمر لن تقبله مصر

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية أمر لن تقبله مصر نظرا لكونه يعد تهديدا للقضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

اقتحام رفح الفلسطينية أمر لن تقبله مصر

وأضافت «سليمان»، خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية DMC، أن اقتحام رفح الفلسطينية سيجعل الفلسطينيين في الجنوب ينزحون إلى سيناء، وهذا أمر مرفوض من قبل القيادة السياسية والشعب المصري تماما، إذ يعني تسوية القضية الفلسطينية.

القيادة السياسية داعمة دائما للقضية الفلسطينية

وتابعت أن القيادة السياسية داعمة دائما للقضية الفلسطينية منذ عام 1948 حتى الآن، مشيرة إلى أن مواقف مصر تجاه الأمر واضح وثابت للغاية، كما أنها تمتاز بكونها متواصلة مع جميع أطراف الأزمة سواء على المستوى الداخلي الفلسطيني أو الإسرائيلي، فضلا عن المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أنَّ هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، ومصر تسعى إلى إبرام هدنة جديدة تصل مدتها إلى 6 أسابيع.