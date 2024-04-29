عماد الدين حسين: اجتياح رفح الفلسطينية ليس وشيكا وهناك تباشير إيجابية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أنه من خلال كلمات أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا في جولته الحالية للمنطقة فهو لم يستبعد غزو رفح الفلسطينية، موضحًا أن بلينكن قال بوضوح أن أمريكا لم تعط إسرائيل أي إذن لغزو رفح، وتل أبيب لم تقدم أي خطة محكمة لدخول رفح، مشددًا على أن الجانب الإسرائيلي أكد اليوم أن زيارة بلينكن ستبحث تفاصيل دخول رفح.

جهود مصر لوقف الحرب

وأشار «حسين»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المُذاع عبر «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الحرب على رفح الفلسطينية ليست وشيكة وهناك تباشير إيجابية خرجت من القاهرة خلال الأيام الماضية، وتحدث طرفا الصراع بصورة إيجابية وبالتالي هناك سباق بين جهود مصر لوقف الحرب والبحث عن هدنة وبين الجهود الإسرائيلية وتصعيد اليمين المتطرف الضاغط للذهاب إلى رفح.

توافق في الأهداف الجوهرية بين أمريكا وإسرائيل

وأوضح أنه يظن أن الرد الذي ستقدمه حركة حماس ومن المفترض أن يكون اليوم إلى القاهرة، قد يكون علامة فارقة نحو التهدئة، مؤكدًا أن هناك توافقا تاما في الأهداف الجوهرية بين أمريكا وإسرائيل وهناك بعض الخلافات بين إدارة بايدن الديمقراطية وحكومة نتنياهو اليمينية في ما يتعلق بطريقة تنفيذ الأهداف وليست الأهداف نفسها، وجوهر العلاقة لا يزال ثابتًا وهناك خلاف في التفاصيل والوصول للأهداف.

وتابع: «الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تقول علنًا أنها تريد من إسرائيل أن تقدم خطة مضمونة للدخول لرفح الفلسطينية، ولم تعلن أنها ضد هذا التحرك العسكري وهناك اتفاق بين البلدين في استعمال ورقة رفح للضغط على حماس للوصول لاتفاق أفضل لإسرائيل يحقق نتنياهو انتصار من خلاله».