بعد إعلان «نتنياهو» نيته اقتحام رفح الفلسطينية.. الجنود والقادة يرفضون أوامره

بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نواياه عن عملية اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قُبول قراره برفض من قوات جيش الاحتلال بعدما تلقوا أوامر بالاستعداد للعملية، لدرجة أن بعض القادة والمسؤولين عارضوا القرار.

30 جنديًا يرفضون أوامر نتنياهو

صرحت قناة «12» الإسرائيلية، بأن نحو 30 جنديًا من لواء المظليين الاحتياطيين في الجيش الإسرائيلي، عارضوا أوامر الاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقًا للتقرير، رفض 30 جنديًا من سرية المظليين الاحتياطية التابعة للواء المظليين النظاميين أمر التحضير لعملية في مدينة رفح، وأبلغ الجنود قادتهم بأنهم لن ينضموا إلى وحدتهم لأنهم «لم يعودوا قادرين على ذلك».

وأفاد مسؤولو جيش الاحتلال بأنهم لن يفرضوا مشاركة عناصر الاحتياط في العملية، وأكدوا أن رفضهم الانضمام لن يؤدي إلى تأثير سلبي على العمليات العسكرية.

وقال أحد القادة إنه تلقى العديد من الرسائل من جنوده، عبّروا فيها عن عدم رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية في رفح.

أغلبية القادة ترفض اقتراح نتنياهو

وفي نفس السياق، صرحت وسائل إعلام عبرية، بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ووزير المالية، بتسرائيل سموتيريتش، عارضا نتنياهو على محاولته لإلغاء صفقة تبادل الأسرى مع حماس.فى سياق آخر، صرحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ الفصائل الفلسطينية استطاعت قتل 2 من جنودها خلال معركة وسط قطاع غزة، في ظل تصاعد التوترات منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الجنديين الذين قتلوا هما عيدو أفيف ويبلغ من العمر 28 عامًا، والآخر كالكيدان مهاري ويبلغ من العمر 37 عامًا، ولكن لم يوضح الاحتلال الزمان الذي لقيا فيه حتفهما.

وبهذا، يصل عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 608 ضباط وجنود.

الاحتلال يزعم تدمير البنية التحتية لقطاع غزةوفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ينوي جاهدًا أن يدمر ويعطل البنية التحتية في قطاع غزة، وأن قواته فتشت ودمرت نفقين هجوميين في منطقة بين حانون.

واندلعت عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، بعدما شنت حركة حماس هجومًا على الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن مقلت 1170 شخصًا، وفقًا لتقديرات وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأثناء هجوم حماس، احتجزت أكثر من 250 شخصًا، وما زال 128 في قبضتهم محتجزين في غزة، ولكن هناك من قتل جراء الغارات الجوية التي أطلقها الاحتلال الإٍسرائيلي على غزة.