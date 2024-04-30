DMC تبرز ملف «الوطن» عن رعاية المبتكرين: أمل جديد لتطوير الصناعة والاستثمار

عرض برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بجهود الدولة في رعاية المبتكرين، وذلك بعنوان «رعاية المبتكرين.. أمل جديد لتطوير الصناعة والاستثمار».

مصر تقدم دعم غير مسبوق للباحثين

وقال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، إن مصر تقدم دعما غير مسبوق للباحثين والمبتكرين على مدار الفترة الماضية، وتعزز البيئة لهم فضلا عن تعزيز ثقافة الابتكار، مؤكدا أهمية دعم الشباب الباحثين والمبتكرين في مختلف الجامعات المصرية بمختلف المجالات.

صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين

وأضاف عبدالناصر خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية DMC، أنه جرى إنشاء صندوق لرعاية النوابغ والمبتكرين عام 2019، وهذا الأمر لم يكن موجودا من قبل، مشددا على قيام مصر بدعم المبتكرين وتمويلهم بشكل كامل مع توفير الرعاية لهم، من أجل الاستفادة من مجهوداتهم.

وتابع أن مصر دعمت ما يقرب من 13 ألف باحث ومبتكر عام 2023 من خلال حوالي 849 مشروعا، موضحا أن الموازنة العامة للدولة الجديدة تضم أكثر من 140 مليار جنيه مخصصات للبحث العلمي في مصر.