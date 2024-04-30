«أسترازينيكا مصر» ترد على جدل لقاح كورونا: آمن وفعال وأعراضه الجانبية طبيعية

علّق مصدر مطلع في شركة أسترازينيكا مصر، على حالة الجدل التي أثارها بيان الشركة الأم أمس، بشأن الأعراض الجانبية الخطيرة للقاح أسترازينيكا، والذي يتكون من جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعا.

الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا

وقال المصدر لـ«الوطن» إنّ لقاح أسترازينيكا له آثار جانبية تتضمن ارتفاع درجات الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، تظهر بعد الحصول على الجرعة الأولى منه، وبعد الجرعة الثانية لا تظهر أي أعراض جانبية أخرى.

الفئات الأكثر عرضة للأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا

وأضاف المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أنّ الأعراض التي أبلغ عنها عدد قليل من متلقي التطعيم تمثّلت في «تجلط الدم»، أمر وارد لكنه نادر الحدوث، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به هم كبار السن فوق 65 عاما.

وأكد أنّ اللقاحات تخضع لتجارب سريرية على 4 مراحل حيث يتم تجربتها على أكثر من فئة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، التي تقرر بعد انتهاء التجارب مأمونية اللقاح، وهو ما حدث بالفعل مع لقاح أسترازينيكا.

وأوضح أنّه بين فترة وأخرى تظهر الأحاديث عن الأعراض الجانبية للقاح، لكن الشركة موقفها سليم ولقاحاتها آمنة، متابعا: «أي لقاح له آثار جانبية معروفة تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاح إلى الطبيب، وحال الحاجة إلى متخصص يتم وصف مسكن أو خافض للحرارة فقط».

عدد الحاصلين على لقاح استرازينيكا في مصر

وتابع المصدر، أنّ عدد الحاصلين على لقاح أسترازينيكا في مصر يقترب من 10 ملايين مواطن، وحتى الآن لم تسجل وزارة الصحة أي أعراض جانبية تشير إلى الإصابة بتجلط الدم أو غيره.