عالم مصري يُطلق اسمه على كويكب.. من هو محمد المعري؟

في أكتوبر العام الماضي فاجئ الاتحاد الفلكي الدولي الجميع؛ بإطلاق اسم «المعري 357148» بدلا من «CZ 2002» على أحد الكويكبات، تقديرا لمساهمات الدكتور محمد رامي المعري الأستاذ المشارك في قسم علوم الكواكب وعلوم الأرض ومدير مركز العلوم في جامعة خليفة، ليصبح ثاني مصري بعد الدكتور فاروق الباز يطلق اسمه على كويكب، ومنذ ساعات عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا يستعرض أبرز المعلومات عن «المعري» نرصدها في السطور التالية.

8 معلومات عن دكتور محمد المعري

تخرج عالم الفضاء المصري، محمد رامي المعري في كلية العلوم بجامعة القاهرة.

حصل على درجتين ماجستير واحدة في تكنولوجيا الفضاء والأخرى في علوم الكواكب.

يشغل مدير مركز علوم الفضاء في جامعة خليفة.

على مدى أكثر من 15 عاما ساهم في أكثر من 80 بحثًا علميًا.

يركز في علمه على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في دراسة أسطح المجموعة الشمسية.

كان عضو الفرق الاستشارية التي وضعت استراتيجية وكالة الفضائية الأوروبية للبعثات.

شارك في كثير من المهمات الفضائية لدراسة المريخ والكويكبات الصغيرة.

إنجازاته في علم المذنبات سبب في إطلاق اسمه على كويكب«المعري357148».

تكريم يبرز جهود«المعري»

قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «نهنئ الدكتور محمد المعري على هذا التكريم الذي يعكس مستوى التطور في الأبحاث التي يقوم بها، ويضم طاقمًا أكاديميًا في مركز علوم الفضاء والكواكب، إذ يركز على الموضوعات العالمية في مجال الاستكشاف العلمي.

وأضاف أن هذه التكريمات تلعب دورا فعالا في إبراز الجهود التي يبذلها العلماء والباحثون في قطاع الفضاء والفلك في الدولة، كما تساهم في تحفيز الأجيال المقبلة من المبدعين في مجالات العلوم والتكنولوجيا.