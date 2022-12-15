عالم فضاء لقناة «القاهرة الإخبارية»: أفريقيا الأكثر تضررا بالتغيرات المناخية

قال الدكتور هشام العسكري نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وخبير الاستشعار عن بُعد ونظم علوم الأرض في جامعة تشابمان الأمريكية، إنّ المزج بين نظم علوم الأرض واستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والنمذجة تمكن العلماء من التعامل مع نماذج رياضية من شأنها التنبؤ بالمستقبل.

القارة الأكثر تضررا

وأضاف العسكري خلال تصريحات ببرنامج «مستقبل العالم»، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «قارة أفريقيا أكثر قارات العالم تضررا من التغيرات المناخية رغم أنها لا تساهم في المشكلة، بل يمكن القول إنها لا تساهم بأي شكل من الأشكال لأن كمية الانبعاثات التي تصدر عنها لا تقارن بالانبعاثات الصادرة من الدول الكبرى».

لابد من معاونة قارة أفريقيا في التعامل مع هذه الظواهر

وتابع نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنّه لابد من معاونة قارة أفريقيا على التعامل مع هذه الظواهر، ولابد من تربية كوادر على مستوى القارة، واستخدام العلوم التكنولوجية الحديثة والمستقبلية التي لديها القدرة على استكشاف ما يمكن أن يحدث في المستقبل: «نتعامل مع ظواهر صعب التنبؤ بها من خلال النظم الطبيعية، لذلالك فإننا نؤكد دائما،استحداث نظم جديدة واستخدام تقنيات عالية الدقة».