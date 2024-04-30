لإنقاذهم من العالم الافتراضي.. كيف نتفادى إدمان الأطفال لـ«السوشيال ميديا»؟

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، ضرورة وضع قوانين حول عدد الساعات التي يمارسها الأطفال أمام الهاتف، وشكل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما يتناسب مع عمر ووعي الطفل، بالإضافة إلى تفعيل نظام المراقبة الأبوية الإلكترونية.

قوانين استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

وقال «هندي»، عبر تطبيق «zoom»، مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن اتساع السلوك الإنساني في حياة الأطفال يقلل ويلغى استخدام السوشيال ميديا، موضحا: «لو أولادي مشتركين في الكشافة، وعندها رحلة زيارة قناة السويس الجديدة لمدة أسبوع بياخدوا منهم الموبايل»، ويمارسون أنشطة يدوية، يتعلمون اسعافات أولية، ومهارة التواصل مع الأخرين، يمارسون نشاطا رياضيا، مشيرا إلى أنه عندما يعود إلى المنزل يدرك أن هذا الهاتف شيء افتراضي جاف خالي من السلوك الإنساني فيتركه.

الحوار الدائم مع الطفل

وأوضح أنه يجب الحوار الدائم مع الطفل حول ما يشاهده وما يعتقده لاكتشاف أي مشكلة عند أطفاله، مؤكدا أنه يجب أن يكون الوالدان قدوة حسنة لأطفالهما ولا يقضيان ساعات طويلة أمام شاشة الهاتف.