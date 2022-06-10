مخاطر السوشيال ميديا وآثارها السلبية على الأطفال.. مشاكل نفسية واجتماعية

مازلنا نواجه مشكلة مجتمعية في العالم كله في ظل تعاظم استخدمات منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير منضبط، حيث بدأت تظهر مشكلات ناتجة عن خطورتها، بالتحديد بين الأطفال بسبب إفراطهم في استخدامها حيث يصلون إلى مرحلة الإدمان نتيجة تعودهم على استخدام التليفون طول اليوم بشكل مبالغ فيه.

للسوشيال ميديا جوانب سلبية في التأثير على الصحة النفسية للطفل

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا وآثارها السلبية؟»، وتناولت إحدى الدراسات هذه الإشكالية، وأكدت أن للسوشيال ميديا جوانب سلبية في التأثير على الصحة النفسية للطفل وأن واحد من كل 20 طفل يتعرض لمشكلات نفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب نتيجة للافراط في استخدام الموبايلات والآيباد.

منصات التواصل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية للطفل

من ناحية أخرى، فقد تسبب منصات التواصل الاجتماعي ضررا في التنمية الاجتماعية للطفل، وقد تعرضهم لمحتوى خطير وغير صحي، وبخاصة أنها أداة اتصال قد تبعد الطفل عن المشاركة في المجتمعات والهوايات التي لا يمكنه ممارستها في الواقع، وبالتالي يمكنه تنفيذها في الخفاء عن طريق السوشيال ميديا في غياب كامل للأهل بالمراقبة لأبنائهم.