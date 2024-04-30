مدبولي: نتطلع إلى استمرار الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى مع بيلاروسيا

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو والوفد المرافق له في زيارتهم التاريخية لمصر كونها أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسيا.

وأضاف، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية للبلدين على تعزيز العلاقات لثنائية في كل المجالات، وهو ما عكسته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مينسك في عام 2019، وكذلك زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر مرتين عامي 2017 و2020.

وتابع: «نتطلع إلى استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة».