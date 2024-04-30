المرصد الأورومتوسطي: أغلب النازحين في رفح الفلسطينية يعيشون بلا مقومات حياة

قالت مدير الاستراتيجيات بالمرصد الأورومتوسطي مها الحسيني، إن أغلب النازحين في رفح الفلسطينية يعيشون بلا مقومات الحياة الأساسية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ولفت مدير الاستراتيجيات بالمرصد الأورومتوسطي، إلى انتشار كبير لأمراض وأوبئة عديدة بقطاع غزة، مشيرا إلى أنه هناك شحا كبيرا في المياه الصالحة للشرب بقطاع غزة وصل إلى انعدام شبه كامل، مؤكدا أن عدم توفر المياه الصالحة في قطاع غزة أدى إلى انتشار أمراض التهاب الكبد الوبائي.