«إسكان النواب» تعتمد موازنة الصندوق الاجتماعي: 61 مليار جنيه لدعم الوحدات

وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للعام المالي 2024-2025، وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

كما وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 2024-2025، وبلغ إجمالي موازنة الديوان 82.8 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025 مقابل 32.2 مليار جنيه اعتمادات للعام المالي الجاري، بزيادة 50.6 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد الفيومي رئيس الإسكان في مجلس النواب: «الفترة المقبلة سنعقد جلسات خاصة داخل لجنة الإسكان لوضع رؤية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي لتحقيق إنجازات بشكل أكبر، كما تناقش إمكانية تسليم الوحدات السكنية دون تشطيب، بعد تكرار شكاوى مسألة التشطيبات في بعض الوحدات».

وعقبت الدكتور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: «نخشى أن يحول تسليم الوحدات دون تشطيب، عن سكن الوحدات مباشرة بعد تسليمها»، مشيرة إلى أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنشأ وحدات سكنية خلال 7 سنوات تفوق ما تم خلال 40 سنة.

وأوضحت أنّ ارتفاع سعر الوحدة السكنية أهم المعوقات التي يواجهها الصندوق خلال الفترة الحالية، متابعة: «ارتفاع الوحدات جعلنا نلجأ إلى زيادة الدعم النقدي للمستفيدين ومراجعة فئات الدعم المستهدفة بشكل دوري للوصول إلى محدودي الدخل».

وأكدت أنّ الصندوق مستمر في تحقيق أهدافه وأبرزها ضبط النمو العشوائي واستمرار السكن الاجتماعي لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى والتعدي علي الأراضي الزراعية.