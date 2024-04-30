«إسكان النواب» توافق على موازنة هيئة التعاونيات للعام المالي 2024/ 2025

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، على موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للعام المالي 2024/ 2025.

موازنة العام المالي الجاري

وبلغ إجمالي موازنة الهيئة 3.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقابل 2.6 مليار جنيه للعام المالي الجاري، بزيادة بلغت نحو 930 مليون جنيه.

وبلغ صافي الربح عن العام المالي 2024/ 2025 نحو 86.2 مليون جنيه، مقابل 84.6 مليون جنيه خلال العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 1.6 مليون جنيه.

وقدر بند الخدمات المشتراه زيادة بلغت 935.3 مليون جنيه بموازنة العام المقبل، مقابل 531.9 مليون جنيه اعتمادات بموازنة العام المالي الجاري.