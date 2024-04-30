اجتماع هام لحزب الوفد اليوم لبحث قضايا داخلية وسياسية وتقييم أداء النواب

يجتمع حزب الوفد اليوم بحضور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، والنائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب، لمناقشة عدة مسائل تتعلق بالأمور التنظيمية والسياسية، كما أنه من المقرر الإعلان عن بدء مرحلة جديدة من العمل التنظيمي والسياسي للحزب، بما في ذلك إعادة تنظيم الفعاليات والأنشطة الحزبية.

اجتماع هام لحزب الوفد اليوم لاستعراض خططه المستقبلية

وقال النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وسكرتير عام الحزب، إن اجتماع اليوم سيبدأ في تمام الساعة 12 وسيتداول من خلاله عدة قضايا تتعلق بالأمور الداخلية والسياسية للحزب، كما أنه سيتضمن تقييمًا شاملًا لأداء النواب التابعين للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز تمثيل الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2025

وأوضخ «الهضيبي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الاجتماع يشهد تنظيم الصفوف واختيار الكوادر القيادية الأكثر كفاءة؛ للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلا عن مناقشة الاستعدادات للانتخابات المحلية، وذلك بعدما أعلن الحزب عن برنامج تثقيفي سياسي صيفي، يهدف إلى تأهيل وتدريب أعضاء الحزب لمواجهة التحديات السياسية المستقبلية بكفاءة وفعالية.