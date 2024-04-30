وزير الصناعة: الحكومة مهدت الطريق أمام القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار

قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، إنّ اجتماع اليوم مع الجانب البيلاروسي يهدف إلى استكشاف الفرص وايجاد آليات العمل بالشكل الأمثل، لافتا إلى أنّ الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة وقدّمت حزما متنوعة ومهدت الطريق أمام القطاع الخاص التي تركز على البناء وتحسين البنية التحتية، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والاجنبي، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى استقرار السياسات النقدية في مصر بما يسمح بتحويل عوائد الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، بالنسبة للمستثمرين الأجانب، موضحا أنّه بحث مع الجانب البيلاروسي إمكانيات التعامل غير المستغلة بين مصر وبيلا روسيا، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة والصناعة وخلق آفاق جديدة للتعاون الاستثماري وتوقيع عدد من البروتوكولات.