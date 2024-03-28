وزير الصناعة يبحث مع «هيات» توطين المنتجات الصحية وتصديرها للخارج

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد شركة هيات إيجيبت للمنتجات الصحية برئاسة شينول كسرلي، أوغلو مدير عام الشركة، واستعرض اللقاء مقومات الاستثمار بالسوق المصري ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة هيات إيجيبت للمضي قدماً في المشروعات التي تعتزم إنشاءها خلال الفترة المقبلة بما يعكس اهتمام الدولة بدعم المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية.

شركة هيات إيجيبت تسعى لتوطين صناعة المنتجات الصحية

ورحب سمير باعتزام شركة هيات إيجيبت لتوطين صناعة المنتجات الصحية محلياً من خلال دراسة إنشاء مشروعات جديدة لها في مصر لتوفير منتجات محلية عالية الجودة، بما يسهم في توفير احتياجات السوق والتصدير للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير المزيد من العملة الأجنبية.

التوسع في النشاط التصديري لمصر

وأشار الوزير إلى رغبة الشركة في التوسع بالنشاط التصديري لجعل مصر مركزا تصديريا، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات التصنيع بالسوق والتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية في إطار شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، لاسيما وأن الشركة تقوم بالفعل بالتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، كما تمتلك منافذ للبيع عبر أفرع الشركة أو من خلال موزعين بعدد من الدول.

التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا

وأكد شينول كسرلي أوغلو، مدير عام شركة هيات إيجيبت للمنتجات الصحية، حرص الشركة على التواجد والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحور لنفاذ منتجات الشركة لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك 5 مصانع في مصر وذلك بالمنطقة الصناعية بشمال غرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة والمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.

وأضاف أوغلو أن مصر تعد مركزا للإنتاج الرئيسي للشركة لمنطقة شمال إفريقيا ومركزاً للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأقصى والأمريكتين بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تصدير منتجات بقيمة 150 مليون دولار من مصر إلى 58 دولة.