أستاذ اقتصاد: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يبرز ثقة المستثمرين الأجانب في مصر

قال الدكتور، ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، إن كل الدول تهتم بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواقها، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، المعلن عنه اليوم يبرز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويعطي مؤشرا إيجابيا للاستثمارات الاجنبية للقدوم إلى مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»: «الصفقة ستساهم في تدفق العملة الأجنبية، وحل أزمة السيولة الدولارية وتعدد أسعار الصرف».

مزايا الاستثمارات الأجنبية

وأشار إلى أن هناك فائدة أخرى، وهي المزايا العديدة للاستثمارات الأجنبية وخصوصًا إذا كانت من كيانات عملاقة وشركات كبرى تؤدي إلى خلق فرص عمل ووظائف وتساعد على علاج جزء من مشكلة البطالة، مشيرًا إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيؤدي إلى انتعاش المنطقة ليس من خلال السياحة فقط ولكن من خلال خلق فرص عمل.

واستكمل: «الأمر ليس مقتصرًا على خلق فرص عمل ولكن يتطرق إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، فعند عمل الشباب وتوافر فرص العمل، يحسن من مستوى معيشته، وهذه المشروعات ستعمل على جعل الصناعات المصرية لديها منتجات مطلوبة».