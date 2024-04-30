إسرائيل ترفع سعر الوقود للمرة الخامسة منذ بدء الحرب.. والمشروبات تدخل على الخط

مع استمرار حرب غزة وتوجيه الإنفاق في إسرائيل إلى الإنفاق العسكري، عمدت إسرائيل إلى رفع أسعار الوقود فيها 5 مرات مع رفع أسعار المشروبات الغازية والبيرة ومنتجات الألبان، بحسب مجلة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية.

رفع أسعار المشروبات والألبان

وأبلغت الشركة المركزية «كوكا كولا إسرائيل» تجار التجزئة بارتفاع أسعار المشروبات الغازية والبيرة، بنسبة نحو 4.5%، ومنتجات الألبان التي لا تخضع لرقابة الأسعار بنسبة 3.2% في المتوسط.

تحديث أسعار المشروبات

وقالت الشركة في رسالة لتجار التجزئة، إنه يجري تحديث أسعار المشروبات «بسبب الزيادة التراكمية في مدخلات المنتجات وكذلك بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة».

سبب زيادة الأسعار

وتنطبق هذه الزيادة بنسبة 4.5% أيضًا على بيرة كارلسبيرج وجينيس ومنتجات فريجات ​​ومياه نافيوت المعدنية، وبررت الشركة ارتفاع أسعار منتجات الألبان غير الخاضعة للرقابة بقرار وزارتي المالية والزراعة زيادة أسعار منتجات الألبان الخاضعة للرقابة ابتداء من الغد بنسبة 4.5%.

وتدخل الزيادات في الأسعار، سواء في المشروبات أو منتجات الألبان غير الخاضعة للرقابة، حيز التنفيذ في غضون 3 أسابيع تقريبًا.

وفي مارس 2023، كشفت «كالكاليست» أن الشركة المركزية رفعت أسعار البيرة، بما في ذلك كارلسبرج وتوبورج، والمشروبات الروحية مثل فودكا سميرنوف وويسكي جوني ووكر، وبعد نحو شهر، سيتم أيضًا زيادة أسعار المشروبات الغازية، بما في ذلك كوكا كولا وفريجات ​​وغيرها، بعد زيادة مدخلات المنتج وارتفاع أسعار المنتجات التي تستوردها الشركة.

رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة

من جهة أخرى، عملت إسرائيل على رفع سعر الوقود فيها أمس الاثنين ليقفز سعر الوقود عند منتصف الليل إلى 7.90 شيكل للتر الواحد، وهي الزيادة الخامسة في البلاد منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي أعلنت لجنة المالية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الموافقة على مقترح لرفع عجز الموازنة من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

استمرار الحرب

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.