طريقة عمل شوربة قرع العسل مع الخبز المحمص.. وجبة غير تقليدية
كتب:
نرمين عزت
06:40 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
طريقة عمل شوربة قرع العسل
على عكس المعروف عن قرع العسل الذي يقدم كنوع من أنواع الأطباق الحلوة سواء بالكريمة أو بالمكسرات؛ لكنه يمكن أن يجهز بطريقة أخرى حادقة، بمكونات بسيطة وهي وصفة شوربة قرع العسل التي تقدم مع العيش المحمص وفقا لما ذكره موقع «allrecipes».
مكونات تحضير الخبز
- 3 ملاعق كبيرة زبدة
- ملعقة كبيرة سكر بني
- ¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
- 4 شرائح خبز القمح الكامل
مكونات شوربة القرع
- كوب بصل مفروم
- 2 ملعقة كبيرة زبدة، مذابة
- 2علبة مرق دجاج
- علبة هريس القرع
- ملعقة صغيرة ملح
- ¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
- ⅛ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
- ⅛ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
- كوب كريمة خفق ثقيلة
طريقة التحضير
- على درجة حرارة 200 درجة مئوية سخني الفرن لتحضير الخبز المحمص
- اخلطي الزبدة المخففة مع السكر البني والقرفة
- يوزع خليط الزبدة بالتساوي على جانب واحد من كل شريحة خبز
- يجب وضع الجانب المدهون بالزبدة لأعلى، على صينية الخبز.
- اخبزيها لمدة 8 إلى 10 دقائق
- أخرجي الخبز بعدما يصبح مقرمشًا وتعلوه فقاعات
- قطعي كل شريحة خبز إلى 8 مثلثات أو مربعات صغيرة.
- لتحضير شوربة قرع العسل، اقلي البصل في الزبدة في قدر متوسطة الحجم حتى يذبل.
- أضيفي 1 علبة مرق دجاج، وقلبي جيدا، ثم غطي الخليط وخففي الحرارة ويترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.
- انقلى خليط المرق إلى وعاء الخلاط
- أعيدي الخليط إلى القدر، ثم أضيفي علبة المرق المتبقية وقرع العسل والملح والقرفة المطحونة والزنجبيل المطحون والفلفل المطحون.
- يقلب الخليط جيدا ويغطى وتخفف الحرارة ويترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق إضافية مع التقليب من حين لآخر.
- أضيفي كريمة الخفق وسخنيها، وقومى بتزيين الشوربة وتقدم مع الخبز المحمص بالقرفة.