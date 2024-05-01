طريقة عمل شوربة قرع العسل مع الخبز المحمص.. وجبة غير تقليدية

على عكس المعروف عن قرع العسل الذي يقدم كنوع من أنواع الأطباق الحلوة سواء بالكريمة أو بالمكسرات؛ لكنه يمكن أن يجهز بطريقة أخرى حادقة، بمكونات بسيطة وهي وصفة شوربة قرع العسل التي تقدم مع العيش المحمص وفقا لما ذكره موقع «allrecipes».

مكونات تحضير الخبز

3 ملاعق كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة سكر بني

¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

4 شرائح خبز القمح الكامل

مكونات شوربة القرع

كوب بصل مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة، مذابة

2علبة مرق دجاج

علبة هريس القرع

ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

⅛ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

⅛ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

كوب كريمة خفق ثقيلة

طريقة التحضير