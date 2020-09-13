صورة "سيدة القطار" تزين "قرع العسل" في فندق بالغردقة

ظهرت سيدة القطار من جديد بفندق سياحي بالغردقة، حيث رسم شيفات الفندق صورتها على القرع العسلي واحتفل نزلاء الفندق بها داخل المطعم الرئيسي أثناء وجبة العشاء وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع صورتها التي حفرها الشيفات مع القرع العسلي.

قال الشيف مصطفى الحناوي أحد الشيفات التي اشتركت في حفر صورة السيدة صفية والمعروفة إعلاميا بسيدة القطار أن الشيف نعيم عبدالعليم هو صاحب الفكرة ومن قام بتنفيذها من خلال حفر صورتها على القرع العسلي، مؤكدا أن الفكرة لاقت إعجاب نزلاء الفندق وحرصوا على التقاط الصور التذكارية قبل تناول وجبة العشاء.

وأكد محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن فكرة رسم صورة السيدة صفية على القرع العسلي ووضعها على البوفيه الرئيسي للمطعم أضفت جوا من المرح والسعادة بين رواد الفندق الذين شاركوا العاملين بالاحتفال بسيدة القطار وشعرنا كأنها موجودة معنا في الفندق.

واستقبلت فنادق الغردقة الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية لقضاء إجازة الصيف في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حيث كانت محافظة البحر الأحمر من أولى المحافظات التي أعلنت زيرو كورونا.

جاء ذلك عقب موقف السيدة "صفية" التي دافعت عن جندى أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة، حينما حدثت مشادة بين الجندى وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتدفع السيدة صفية إبراهيم قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة وإصرارها على عدم نزول الجندي الذي اعتبرته مثل أولادها الثلاثة قائلة "عندي ثلاثة زيك".