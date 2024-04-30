«المركزي للإحصاء» يصدر بيانا بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام، لافتا إلى أنّه بناء على قرار المجلس القومي للأجور رُفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه ابتداء من الأول من مايو 2024.

أعلن الجهاز أهم المؤشرات العالمية، ومن بينها بلوغ معدل البطالة 5.1% عالميا، بينما بلغت نسبة العاملين تحت خط الفقر 6.4% عام 2023، ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية بلغ معدل المشاركة عالميًا في القوى العاملة 60.8% عام 2023.

أهم المؤشرات في مصر 2023

كما أعلن أهم المؤشرات في مصر 2023، مؤكدا أن نسبة المشتغلين، بعقود دائمة 64.1% خلال عام 2023 للفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، مقابل 67.5% خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض نحو 3.4%.

وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 60.5%، بينما بلغت 85.3% للإناث خلال عام 2023 وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 40.7% خلال عام 2023 من إجمالي المشتغلين 15 سنة فأكثر، ونسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 36.4%، بينما بلغت 65.4% للإناث خلال عام 2023، ونسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.4% بينما بلغت 32.9% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2023.

متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 45.0 ساعة مقارنة بـ 42.5 ساعة للإناث وبلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط 49.6 ساعة، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط 49.1 ساعة، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط 47.8 ساعة وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي 42.0 ساعة.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال 45.7 ساعة بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت 47.8 ساعة.