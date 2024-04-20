«موازنة النواب»: تضاعف الأجور والمعاشات أكثر من 100% في عهد الرئيس السيسي

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري تضاعف حجم الموازنة العامة للدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 10 سنوات من 2013 وحتى 2024 وتضاعفت مخصصات الأجور والمعاشات وبرامج الحماية لأكثر من 100% وذلك رغم الظروف الاقتصادية والإقليمية والمحلية.

مخصصات الحماية الاجتماعية

قال «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مخصصات الحماية الاجتماعية تضاعفت بنسبة تصل إلى 700% من بينها معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة حيث تضاعف من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في 2013/2014 لتصل إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في 2023/2024 بزيادة 614%، لتصل إلى 40 مليار جنيه مخصصة في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 بزيادة تصل إلى 700%.

وأضاف أن دعم السلع التموينية زاد من 35.5 مليار جنيه في السنة المالية 2013/ 2014 إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%، بينما بلغت مخصصات العام المالي الجديد في موازنة 2024/2025 134 مليار جنيه.

وحول زيادة الأجور، قال «عمر»، إن الأجور شهدت الزيادة الأكبر في تاريخ الزيادات حيث زادت خلال 10 سنوات بنسبة 150% وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه في موازنة 2013/2014 إلى 470 مليار جنيه في موازنة 2023/2024 بنسبة نمو 163%، لتصل إلى 575 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2013 / 2014 إلى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% ثم زيادة الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه قبل 3 أشهر لتصل الزيادة لأكثر من 300% وتم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

ارتفاع حجم الاستثمارات

وأشار إلى الارتفاع الكبير في حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنوات العشرة من حيث الإنفاق على الاستثمارات الحكومية حيث كانت الاستثمارات العامة تبلغ 53 مليار جنيه في 2013/2014 ووصلت إلى 587 مليار جنيه في الموازنة الحالية 20123 /2024 بنسبة نمو تتجاوز 1009% وتتضاعف في العام المالي الجديد الاستثمارات العامة بموازنة 2024/2025 إلى تريليون جنيه وهي نسبة غير مسبوقة على الإطلاق.