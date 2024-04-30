عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمطار القاهرة، وذلك في زيارة رسمية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

يرافق أمير الكويت خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمالية والشئون الاقتصادية والاستثمار وكبار المسئولين بالديوان الأميري.

ويناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما يناقش الجانبان أزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ضمن الموقف العربي المشترك تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.