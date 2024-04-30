رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت بمطار القاهرة

كتب:

شريف سليمان
04:49 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمطار القاهرة، وذلك في زيارة رسمية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

يرافق أمير الكويت خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمالية والشئون الاقتصادية والاستثمار وكبار المسئولين بالديوان الأميري.

ويناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما يناقش الجانبان أزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ضمن الموقف العربي المشترك تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

 

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت بعد قليل

الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت خلال زيارته الرسمية إلى مصر

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد العمال: كل عام ومصر قوية بسواعد أبنائها

البيت الأبيض: «بايدن» يشكر الرئيس السيسي على جهوده في إيصال المساعدات إلى غزة
بقلم شريف سليمان