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رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد العمال: كل عام ومصر قوية بسواعد أبنائها

كتب:

ولاء نعمه الله
10:37 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، مبينا أنه اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم تقديرنا لكل يد تبني وتزرع الخير في ربوع الوطن.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية

وجاء في نص برقية التهنئة: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب؛ بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال، ذلك اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم تقديرنا لكل يد تبني وتزرع الخير في ربوع الوطن».

وتابع: «أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا لدعمكم الكبير والمتواصل لعمال مصر، وكامل ثقتنا في جهودكم العظيمة والمخلصة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على أرض مصرنا الغالية، متعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم، كل عام ومصرنا الغالية قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.