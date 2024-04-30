الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت بعد قليل كتب: شريف سليمان 04:44 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024 الرئيس السيسي يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد قليل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت خلال زيارته الرسمية إلى مصر رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد العمال: كل عام ومصر قوية بسواعد أبنائها البيت الأبيض: «بايدن» يشكر الرئيس السيسي على جهوده في إيصال المساعدات إلى غزة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يشددان على خطورة التصعيد العسكري في رفح الفلسطينية بعد إشادة الرئيس السيسي بها.. ما هي أبرز تطبيقات الحوسبة السحابية؟ اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة السيسي الرئيس السيسي القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان