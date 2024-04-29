اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

- الرئيس لـ«بيتشيروفيتش»: موقفنا راسخ باحترام سيادة ووحدة أراضى البوسنة والهرسك

- «رعاية المبتكرين» أمل جديد لتطوير الصناعة والاستثمار

- «مدبولى»: على العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

- رئيس الوزراء: أى مفاوضات لا تقود إلى دولتين تؤدى لاستمرار الأزمة.. وما يحدث فى غزة يخالف ادعاءات الغرب بشأن حقوق الإنسان

- «قناع بلون السماء».. كسر قيود الأسر بالقلم

- «حياة كريمة»: أرسلنا 503 شاحنات مساعدات إلى غزة

- «التضامن»: سداد المصروفات الدراسية للمتعثرين ومكافآت شهرية للمتميزين

- ليلة بيضاء فى «غانا»

- تكثيف الجهود لوقف العدوان على غزة.. ووفد «حماس» فى القاهرة لبحث التهدئة

الصفحة الثانية

- مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية إلى اللجان المختصة.. ويناقش جودة التعليم العالى

- «الاعتماد والرقابة»: إنجازات الدولة بملف الصحة أعادت جسور التعاون مع العالم

- «الرى»: إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والتغيرات المناخية

- «البيئة» تُسلم محطة «نويبع» لمحافظة جنوب سيناء

- تعاون مع إندونيسيا فى مجالات الموانئ وصناعة السيارات

الصفحة الثالثة

- مصر تواصل جهودها لوقف العدوان على غزة.. ووفد حماس فى «القاهرة»

- روسيا تواصل الزحف داخل أراضى أوكرانيا و«زيلينسكى» يطالب بتسريع المساعدات

- موجة طقس سيئ تجتاح العالم.. ومصرع 4 أمريكيين فى أعاصير «أوكلاهوما»

- «المشاط» من الرياض: تعزيز التعاون مع «النقد الدولى» للتغلب على الأزمات الجيوسياسية فى «الشرق الأوسط»

- «معيط»: نتطلع لقيام «ستاندرد تشارترد» بمساندة الاقتصاد الوطنى

الصفحة الرابعة

- «رعاية المبتكرين» أمل جديد لتطوير الصناعة والاستثمار

- «النوابغ فى كنف الدولة»: 849 مشروعاً ممولاً استفاد منها 12539 باحثاً ومبتكراً خلال 2023

- ودعم غير مسبوق للباحثين والمبتكرين فى مختلف المجالات بالجامعات

الصفحة الخامسة

- «روبوت إطفاء» و«كريم بشرة من عظام الحيوانات» و«فوم عزل للمياه».. أبرز ابتكارات طلاب الجامعات الفائزة بدعم الصندوق

- أصحاب المشروعات الفائزة: اهتمام كبير من الدولة بالابتكارات وحصولنا على التمويل من الصندوق خطوة إيجابية لتحقيق أحلامنا

- كيف تحصل على دعم الصندوق؟

- خبراء: ربط البحث العلمى بالصناعة أولى خطوات رعاية المبتكرين

- رئيس «رعاية المبتكرين»: نسعى لتعزيز ثقافة الابتكار وخلق بيئة تُحفز المبدعين

الصفحة السادسة

- «قناع بلون السماء» كسر قيود الأسر بالقلم

- الأسير الفلسطينى باسم خندقجى يفوز بـ«البوكر» العربية

- لجنة التحكيم: الرواية تُعلى قيمة الحب والصداقة كهوية للإنسان

- عائلته وأصدقاؤه: جعل من قيود جلّاديه قلماً يكتب كل معانى الحياة

- نقاد وروائيون: لمسنا الحرية فى نصوصها

- رئيس «الأسير الفلسطينى»: انتصار على قيود الأسر

الصفحة السابعة

- ليلة بيضاء فى غانا

- احتفالات ومكافآت زملكاوية بعد الوصول لنهائى الكونفيدرالية.. و«جوميز»: هدفنا اللقب

- مناقشات فى الأهلى حول حارس مواجهتى نهائى أفريقيا.. والنادى يستقر على بيع أليو ديانج

- «الليجا» تقترب من ريال مدريد.. «البريميرليج» يشتعل.. و4 فرق تودع «الخمسة الكبرى»

الصفحة الثامنة

- احتفاءً بـ«سينما المكفوفين» لأول مرة فى مصر

- حديقة الشلالات تتزين بمشغولات 50 سيدة

- ضيوف الفرح الأسطورى: «الليلة الأفضل على الإطلاق»