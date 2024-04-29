اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة
كتب:
عمرو هلال
08:12 م | الإثنين 29 أبريل 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة
- الرئيس لـ«بيتشيروفيتش»: موقفنا راسخ باحترام سيادة ووحدة أراضى البوسنة والهرسك
- «رعاية المبتكرين» أمل جديد لتطوير الصناعة والاستثمار
- «مدبولى»: على العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
- رئيس الوزراء: أى مفاوضات لا تقود إلى دولتين تؤدى لاستمرار الأزمة.. وما يحدث فى غزة يخالف ادعاءات الغرب بشأن حقوق الإنسان
- «قناع بلون السماء».. كسر قيود الأسر بالقلم
- «حياة كريمة»: أرسلنا 503 شاحنات مساعدات إلى غزة
- «التضامن»: سداد المصروفات الدراسية للمتعثرين ومكافآت شهرية للمتميزين
- ليلة بيضاء فى «غانا»
- تكثيف الجهود لوقف العدوان على غزة.. ووفد «حماس» فى القاهرة لبحث التهدئة
الصفحة الثانية
- مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية إلى اللجان المختصة.. ويناقش جودة التعليم العالى
- «الاعتماد والرقابة»: إنجازات الدولة بملف الصحة أعادت جسور التعاون مع العالم
- «الرى»: إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والتغيرات المناخية
- «البيئة» تُسلم محطة «نويبع» لمحافظة جنوب سيناء
- تعاون مع إندونيسيا فى مجالات الموانئ وصناعة السيارات
الصفحة الثالثة
- مصر تواصل جهودها لوقف العدوان على غزة.. ووفد حماس فى «القاهرة»
- روسيا تواصل الزحف داخل أراضى أوكرانيا و«زيلينسكى» يطالب بتسريع المساعدات
- موجة طقس سيئ تجتاح العالم.. ومصرع 4 أمريكيين فى أعاصير «أوكلاهوما»
- «المشاط» من الرياض: تعزيز التعاون مع «النقد الدولى» للتغلب على الأزمات الجيوسياسية فى «الشرق الأوسط»
- «معيط»: نتطلع لقيام «ستاندرد تشارترد» بمساندة الاقتصاد الوطنى
الصفحة الرابعة
- «رعاية المبتكرين» أمل جديد لتطوير الصناعة والاستثمار
- «النوابغ فى كنف الدولة»: 849 مشروعاً ممولاً استفاد منها 12539 باحثاً ومبتكراً خلال 2023
- ودعم غير مسبوق للباحثين والمبتكرين فى مختلف المجالات بالجامعات
الصفحة الخامسة
- «روبوت إطفاء» و«كريم بشرة من عظام الحيوانات» و«فوم عزل للمياه».. أبرز ابتكارات طلاب الجامعات الفائزة بدعم الصندوق
- أصحاب المشروعات الفائزة: اهتمام كبير من الدولة بالابتكارات وحصولنا على التمويل من الصندوق خطوة إيجابية لتحقيق أحلامنا
- كيف تحصل على دعم الصندوق؟
- خبراء: ربط البحث العلمى بالصناعة أولى خطوات رعاية المبتكرين
- رئيس «رعاية المبتكرين»: نسعى لتعزيز ثقافة الابتكار وخلق بيئة تُحفز المبدعين
الصفحة السادسة
- «قناع بلون السماء» كسر قيود الأسر بالقلم
- الأسير الفلسطينى باسم خندقجى يفوز بـ«البوكر» العربية
- لجنة التحكيم: الرواية تُعلى قيمة الحب والصداقة كهوية للإنسان
- عائلته وأصدقاؤه: جعل من قيود جلّاديه قلماً يكتب كل معانى الحياة
- نقاد وروائيون: لمسنا الحرية فى نصوصها
- رئيس «الأسير الفلسطينى»: انتصار على قيود الأسر
الصفحة السابعة
- ليلة بيضاء فى غانا
- احتفالات ومكافآت زملكاوية بعد الوصول لنهائى الكونفيدرالية.. و«جوميز»: هدفنا اللقب
- مناقشات فى الأهلى حول حارس مواجهتى نهائى أفريقيا.. والنادى يستقر على بيع أليو ديانج
- «الليجا» تقترب من ريال مدريد.. «البريميرليج» يشتعل.. و4 فرق تودع «الخمسة الكبرى»
الصفحة الثامنة
- احتفاءً بـ«سينما المكفوفين» لأول مرة فى مصر
- حديقة الشلالات تتزين بمشغولات 50 سيدة
- ضيوف الفرح الأسطورى: «الليلة الأفضل على الإطلاق»