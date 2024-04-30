دبلوماسي سابق: مصر وأمريكا وقطر يبذلون جهودا كبيرة للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة

قال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس الأمريكي جو بادين أجرى 3 اتصالات تليفونية من يوم الأحد الماضي حتى الآن، موضحًا أن الاتصال الأول أجراه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ثم أجرى اتصالا آخر مع الرئيس السيسي في ذات الوقت، ثم مع أمير قطر.

ولفت «هريدي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة dmc، أن الاتصال مع الرئيس السيسي وأمير قطر كان للتأكيد على دفع الجهود التي تبذل حاليا من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بإطلاق سراح الرهائن، وكذلك وقف إطلاق النار أو تهدئة تستمر إلى أسابيع ممكن أن تمتد إلى 6 أسابيع.

وتابع أن هناك جهودا كبيرة في تنسيق مصري أمريكي قطرى حول اتفاق للتهدئة قريبًا.