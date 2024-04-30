التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة جديدة من المساعدات إلى غزة

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينين حتى انتهاء الأزمة.

4 شاحنات محملة بالمواد الغذائية

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المؤسسة شاركت في جميع القوافل التي أطلقها التحالف منذ أكتوبر الماضي لدعم الأشقاء في قطاع غزة، لافتا إلى أن المشاركة في القافلة الثامنة التي أطلقها التحالف أمس بـ 4 شاحنات محملة بالمواد الغذائية الجافة، والمعلبات، والمياه المعدنية والعصائر.

وأضاف عضو التحالف الوطني، في تصريح لـ«الوطن» أن دعم صناع الخير لقطاع غزة من خلال مبادرة مسافة السكة، تحت مظلة التحالف، بلغ 40 شاحنة، بما يقارب 600 طن من المساعدات، مؤكدا استمرار المؤسسة في تقديم المساعدات والمشاركة في جميع القوافل المستقبلية، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في التبرع في ترجمة تعاطفهم مع أهلنا في القطاع من خلال جمع التبرعات وتضمينها بقوافل المؤسسة.

تجهيز الدفعة الجديدة من المساعدات

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل الآن على تجهيز الدفعة الجديدة من المساعدات، لافتا إلى أن العمل يتم بالتواكب مع رؤى التحالف في نوعية المساعدات التي تقدمها صناع الخير، موضحا أن القوافل القادمة ستتضمن سيارات إسعاف، ومساعدات غذائية مختلفة، وأدوية، ومستلزمات طبية.