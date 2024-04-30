بلينكن: مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار.. وحان وقت موافقة حماس

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنه على حركة حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

بلينكن: ندعم جهود زيادة المساعدات إلى غزة

وذكر بلينكن أن أول شحنة مساعدات تغادر من الأردن لغزة اليوم عبر معبر إيريز، مضيفا: «ندعم كل الجهود لزيادة المساعدات إلى غزة، ولا بد أن تكون هناك قائمة واضحة للمساعدات لغزة، ولمسنا تقدما ملحوظا مؤخرا في تقديم المساعدات للقطاع».

وأكد أن الرصيف البحري في غزة سيكون جاهزا خلال أسبوع، والعبء يقع على عاتق حماس ونريد اتفاقا بشأن المحتجزين، وهناك إصرار من جميع الجهات على توصيل المساعدات.