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مستشارة أوباما السابقة: بلينكن لن يعود لأمريكا قبل الحصول على صفقة واضحة لوقف الحرب

كتب:

محمد عزالدين
11:47 م | الإثنين 29 أبريل 2024
بلينكن

بلينكن

قالت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، إن القتال مستمر في قطاع غزة منذ 7 أشهر، مشددة على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتناول وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى بكل أهمية.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لن يعود إلى أمريكا بدون الحصول على خطط واضحة بشأن الصفقة، لإحلال السلم والسلام العالمي، ونتمنى أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم.

وتابعت: «لا بد من إقرار الدولة الفلسطينية، وإعطاء الضمانات لإسرائيل»، مضيفة أن هناك موقف أمريكي راسخ على منع إسرائيل من تنفيذ أي هجمات في رفح الفلسطينية، وأمريكا ستسعى لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

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