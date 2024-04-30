3 طرق لعمل آيس كريم الليمون بالمنزل.. حضريه في دقائق

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحب كثير من الأفراد تناول المثلجات، على رأسها الآيس كريم الذي يعطي انتعاش ورطوبة لأجسادهم، لذا نستعرض طريقة عمل آيس كريم الليمون بـ3 وصفات مختلفة في المنزل.

ويُمكن لربة المنزل تحضير آيس كريم الليمون بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 10 دقائق في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل آيس كريم الليمون

المقادير:

كوب من السكر.

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف كوب ماء.

2 ظرف كريمة خفق.

طريقة التحضير:

- ضعي السكر، وعصير الليمون، والماء في وعاء، واخفقي المكونات جيدا.

- ضيفي على المزيج السابق كريمة الخفق، واخفقي جيدا حتى الحصول على خليط كريمي القوام.

- ضعي خليط الآيس كريم في وعاء محكم الإغلاق ومغطى، وادخليه للفريزر لمدة 6 ساعات على الأقل.

- قدمي الآيس كريم باردا في أكواب التقديم.

طريقة عمل آيس كريم الليمون والمانجو

المقادير:

كيلو من المانجو.

علبة من كريمة الشانتيه.

كوب من الحليب السائل.

كوب من اللبن.

3 حبات من الليمون.

2 ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:

- قومي بتقطيع المانجو إلى مكعبات، وادخليها إلى الثلاجة حتى تبرد.

- قومي بغلي الحليب السائل، ثم ضعيه في الثلاجة.

- اعصري الليمون وضعيه في الخلاط مع إضافة اللبن وقطع المانجو والعسل والكريمة، وقومي بخلطهم بشكل جيد.

- ادخلي المزيج إلى الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

- اسكبي الآيس كريم في أطباق التقديم.

طريقة عمل آيس كريم الليمون بالقشطة

المقادير:

علبة من الحليب المكثف المحلّى.

كوب من الحليب السائل البارد.

علبة من القشطة.

علبتان من كريمة الشانتيه.

علبتان من الجيلي بنكهة الليمون.

6 قطع من جبن المثلثات.

ظرف من كريم الكراميل.

قطع من البسكويت السادة.

طريقة التحضير:

- ضعي الحليب، والقشطة والحليب المكثف، وكريم الكراميل، والجبن، وجيلي الليمون، في الخلاط الكهربائي واخفقي المقادير لمدة 5 دقائق بشكل جيد حتى تتداخل مع بعضها.

- ضيفي كريمة الشانتيه، وعيدي الخفق مرة ثانية لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق.

- اسكبي نصف الخليط في قالب مبطن بالنايلون، وضيفي قطع البسكويت ثم اسكبي ما تبقى من الخليط، وغطي القالب بورق النايلون.

- ادخلي القالب إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات ثم قدميه بارد.