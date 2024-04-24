طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع والقرفة.. مشروب لعلاج الأمراض

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع من الوصفات المحببة لدى العديد من الناس، ويحرصون على تناوله خلال أيام الربيع والصيف؛ لأنه من المشروبات التي تُشعر الجسم بالانتعاش والترطيب، ويسهل تحضيره بمكونات بسيطة في المنزل، ويمكن تقديمه بجانب الوجبات لما له من فوائد عديدة للجسم.

فوائد عصير الليمون بالنعناع

فوائد تناول عصير الليمون والنعناع، أوضحها الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن الليمون من الحمضيات التي تساعد على تقوية المناعة، وتناوله مع القرفة والنعناع يزيد من فائدته، ويضيف العديد من الفوائد التي تتمثل في التالي:

التخلص من السموم في الجسم.

يساعد على الشعور بالانتعاش.

مصدر غني بفيتامين «سي».

يحسن من مستوى حرق الدهون.

يعمل على العلاج من نزلات البرد.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

مقادير طريقة عمل الليمون بالنعناع، نقدمها لكم على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، الذي قدمته على قناة «سي بي سي سفرة»:

ليمون.

قرفة.

أوراق النعناع.

لتر ماء مثلج.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

اغسلي الليمون ويقشر ويقطع.

ضعي الليمون في الخلاط.

ضيفي النعناع والسكر.

ضيفي القرفة أعواد أو سائلة.

اخلطي ثم صفى، واسكبي العصير بأكواب التقديم.

سوزي الليمون بالنعناع

المقادير:

ليمون معصور.

لتر ماء مثلج.

ملعقة كبيرة نعناع.

أعواد القرفة.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

ضعي الليمون والماء في الخلاط.

ضيفي القرفة، ومن الممكن استبدال السكر بالعسل.

اخلطي المكونات جيدًا، ثم صفى عصير الليمون وضعي في كاسات التقديم.

كما نستعرض طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع والقرفة على خُطى الشيف الشربيني، الذي قدمه على شاشة قناة «سي بي سفرة»:

المقادير:

أربع حبات ليمون.

أعواد من النعناع الطازج.

مكعبات ثلج.

كوب من الماء.

سكر حسب الرغبة.

خطوات عمل عصير الليمون بالنعناع في الخلاط