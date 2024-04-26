طريقة عمل آيس كريم الفانيليا.. حضريه بخطوات بسيطة في المنزل

مع قدوم فصل الصيف، يلجأ الكثيرون إلى تناول المثلجات مثل الآيس كريم الذي يمنح أجسادهم ترطيبا وانتعاشا، لذا تبحث ربة المنزل على طريقة عمل الآيس كريم في المنزل بخطوات بسيطة حتى تضمن جودته ونظافته، وفي ضوء هذا نستعرض طريقة عمل آيس كريم الفانيليا.

يُمكن لربة المنزل اتباع خطوات بسيطة لعمل آيس كريم الفانيليا بمكونات متوفرة في المنزل في وقت لا يتعدى الـ20 دقيقة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا

مقادير عمل آيس كريم الفانيليا

كوب ونصف من الحليب.

ملعقة من السكر كبيرة.

كريم شانتيه.

1 ملعقة من النشا كبيرة.

فانيليا.

طريقة تحضير آيس كريم الفانيليا

قومي بخلط النشا والسكر وكوب من الحليب في وعاء.

قلبي المكونات وضعيها على النار حتى الغليان.

اتركي الخليط على النار حتى يصبح ذات قوام غليظ.

اتركي الخليط حتى يبرد ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك.

اخفقي نصف كوب من الحليب مع الكريم شانتيه.

اخلطي الكريم شانتيه مع خليط الحليب ذات القوام الغليظ.

ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي واضربي جميع المكونات.

قومي بوضع الخليط في علبة مناسبة وضعيه في الفريزر حتى يتماسك.

يمكنك تقديم الآيس كريم.

خطوات تحضير صوص الشيكولاتة للآيس كريم

المقادير

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة سكر

1 أو 2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن بلدي.

طريقة التحضير