دعاء نهى عنه النبي.. كان يردده عمه العباس بن عبدالمطلب

قال الشيخ أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، في فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن سيدنا العباس بن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بدعاء «اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا»، فصوب له النبي قائلاً: «يا عباس يا عم رسول الله لا تطيقه، ولكن اسأل الله العفو والعافية».

الله رحيم بعباده

وأكد «أبو عمر»، أن هذا الدعاء من الأدعية المنهي عنها، حيث إن الله تعالى أرحم بعباده من أن يعجل لهم بالعقوبة في الدنيا، وإنما يبتليهم ليرفع درجاتهم ويغفر لهم ذنوبهم، مشيرا إلى أن الدعاء المطلوب هو الدعاء بالعافية في الدنيا والآخرة، وأن يسأل الله تعالى العبد الصبر على البلاء والمحن.

الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً

ونوه وكيل وزارة الأوقاف إلى أهمية التوكل على الله تعالى، واليقين بأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً، داعيا المسلمين إلى الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعدوا عن الأدعية المبتدعة والمخالفة للشريعة الإسلامية.