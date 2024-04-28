دعاء الحفظ وعدم النسيان في المذاكرة.. «اللهمّ إني استودعتك ما علّمتني»

دعاء الحفظ وعدم النسيان في المذاكرة، من الأدعية الأساسية التي يرددها الطلبة بالتزامن مع اقتراب الامتحانات، وذلك باختلاف فئاتهم العمرية ومراحلهم الدراسية، آملين من الله عز وجل أن يثبت حفظهم ويوفقهم للنجاح في الامتحان.

دعاء الحفظ وعدم النسيان في المذاكرة

وحول دعاء الحفظ وعدم النسيان في المذاكرة، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنه ليس هناك صيغة محددة ولكن يمكن ترديد أياً من الأدعية التالية:

اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل.

اللهمّ إني استودعتك ما علّمتني، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب، اللهم منزل ربّ البيت المعمور، خالق الملائكة من نور، أسألك اللهم أن ترزقني البديهة والحفظ والفهم إنك على كلّ شيء قدير.

اللهم ربّ البريّات، خالق الأرض والسماوات، أسألك أن تنير ذاكرتي، وأن ترزقني الفهم والحفظ والعلم، وباعد بيني وبين المعاصي والسيّئات، يا حيّ يا قيوم، يا سميع الدعوات.

اللهم يا واسع السلطان، يا عظيم الشان، ارزقني العلم النافع، وكل سبيل إليه من الفهم والحفظ وعدم النسيان، إنك أنت العظيم المنّان. اللهم إني أستودعك فهمي وحفظي وعلمي، اللهم بارك لي فيه، واجعله شفيعًا لي يوم القيامة. اللّهم يا من أبدعت خلق الإنسان، وسخرت النبات والحيوان، وأعجزت خلقك بإبداعك وإتقانك لكونك، اللهم إني أسألك بقدرتك أن تفهمّني وتعلمني وتنفعني وتنفع بي، يا عظيم الإحسان.

اللهمّ افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا في الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدًا، وتزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا، وبك عمن سواك غنى وتعففًا.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء النسيان فى الامتحان

اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلًا انت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمرنا، وافتح علينا فتحًا عظيمًا يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ إنّي أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهمّ إنّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة.