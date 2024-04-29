أفضل دعاء لجلب الخير والرزق والمغفرة.. ردده كما ورد عن النبي

كثيراً ما يردد الناس أدعية مختلفة طمعاً في المغفرة من الله سبحانه وتعالى وجلب الخير، ورغم أن هناك صيغاً متنوعة، إلا أفضل صيغة هي التي كان يرددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحث أمته من بعده على الاقتداء به ومناجاة الله عز وجل بتلك الكلمات.

أفضل دعاء لجلب الخير والمغفرة

ونشر مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أفضل دعاء عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك لما ورد في الحديث النبوي الشريف، قال قتادة سألت أنس رضي الله عنه: أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ، قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ: «اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» متفق عليه.

دعاء الرزق الذي لا يرد

وهناك صيغ متعددة لأدعية جلب الرزق ومنها:

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعدني، ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك اشملني، يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.