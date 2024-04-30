2030.. استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

جهود حثيثة قامت بها الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة العمل، بشأن تطبيق استراتيجية «تمكين المرأة» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإيماناً منها بدور المرأة فى التنمية. ولذلك حرصت وزارة العمل على توفير كل السبل والوسائل التى ساعدت على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، فكان على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم برنامج تدريبى، استهدف 305 سيدات، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين «وحدة المساواة بين الجنسين»، بوزارة العمل، وشركاء محليين ودوليين، خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024 «200 يوم»، ليأتى فى إطار خطة الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً، بتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة. ولم تكتف وزارة العمل بذلك، بل أنشأت «وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة» برئاسة وزير العمل، تتبعها «27» وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات لتمكين المرأة اقتصادياً، كما أصدرت الوزارة «دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعى»، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلاً عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعى. من جانبه، أصدر حسن شحاتة، وزير العمل، قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقاً لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن، حيث تكلل هذا المجهود بإشادة من منظمة العمل الدولية، والمجلس القومى للمرأة، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية، فضلاً عن المشاركة فى إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل «2022-2027» فى أبريل 2022، التى تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن جميع الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة، التى تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم «190» الخاصة بالعنف والتحرش فى عالم العمل، لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وأيضاً إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذى يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.

فى السياق ذاته، حققت الدولة المصرية السبق فى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.