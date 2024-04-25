«قطاع الأعمال»: مجمع صناعي بملاحة سبيكة في العريش لاستغلال «المحلول المر»

قال منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أن اسم سيناء كبقعة مقدسة من أرض الوطن دائمًا مقترن بالمعارك على مر العصور، مشيرًا إلى أنه في الماضي كانت هناك معارك تحرير وطرد غزاة وتصدي لمحتلين، والآن الدولة المصرية تخوض معركة داخل سيناء ولكن معركة من نوع بديل وهي معركة بناء وتعمير وتشييد واستصلاح أراضي، فهي معركة تنمية مستدامة تشمل كافة مناحي الحياة في سيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه في إطار خطة عمل وزارة قطاع الأعمال، والتي تقوم الآن على التطوير والتحديث وإعادة تشغيل وتوطين صناعة وإدخال صناعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، فإن ملاحة سبيكة على بحيرة البردويل، والتي تتبع شركة النصر الملاحات، تنتج منتجا ثانويا على هامش إنتاج الملح.

وتابع: «إنتاج الملح الثانوي من البحيرة 1.2 مليون طن سنويًا، وهذا المنتج الثانوي المعروف بالمحلول المر كان غير مستغل ولا يتم الاستفادة به، وفي إطار سياسة العمل الجديدة وهي حسن إستغلال الموارد والمواد الخام والطبيعية، تم التوصل بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص بالاستفادة من هذا المنتج الثانوي في إنتاج نسبة عالية من أملاح البوتاسيوم والماغنسيوم والكبريتات، وهي قيمة اقتصادية عالية جدًا وتستورد من الخارج».

وأكمل: «تم التوصل لإقامة مجمع صناعي كامل داخل ملاحة سبيكة في مدينة العريش بسيناء، هذا المجمع يقوم على استغلال المحلول المر لإنتاج كلوريد البوتاسيوم بحوالى 28 ألف طن لإنتاج سماد سلفات مغنسيوم، بحوالي 140 ألف طن، وملح طعام والذى يتم إنتاجه سيتم إنتاج حوالي 380 ألف طن، وهيدروكسيد مغنسيوم بحوالي 78 ألف طن بالإضافة إلى معادن أخرى».