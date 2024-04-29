وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج

واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية للوقوف على مستجدات التنفيذ في مختلف المشروعات في إطار استراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع القطاعات التابعة ، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في جميع المواقع على مستوى الجمهورية، وقام أمس الأحد، بزيارة مفاجئة لشركة "مصر شبين الكوم" للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية ، بحضور أيمن صادق العضو المنتدب التنفيذي للشركة، و المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتفقد سير العمل فى المصانع ومعدلات الإنتاج والوفاء بمتطلبات السوق المحلية وعقود التصدير خاصة من المنتجات التى تم فتح أسواق تصديرية أمامها مؤخرا، ومدى الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذ المصنع الجديد الذى تشمله خطة التطوير.

مصانع الشركة التي تضم 7 مصانع 4 منها لإنتاج الخيوط القطنية

في مستهل الزيارة، تفقد الدكتور عصمت مصانع الشركة التي تضم 7 مصانع 4 منها لإنتاج الخيوط القطنية والمخلوطة بالألياف الصناعية وآخران لإنتاج خيوط الاكريليك الصوفي والطرف المفتوح ومصنع جديد لإنتاج خيوط الغزل المدمج، حيث تابع عمليات التشغيل والإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات لأبرز منتجات الشركة من الغزول والأقمشة ومدى توافر الأقطان اللازمة لعمليات التصنيع، والالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج. استعرض الدكتور محمود عصمت معدلات التنفيذ لاعمال التطوير الجارية والتي تشمل مصنع "غزل 2" في مختلف المراحل التنفيذية، والذي يقع على مساحة 24716 متر مربع لإنتاج أجود أنواع الخيوط المدمجة والحلقية بعدد 47328 مردن وبطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 10 أطنان، فى ضوء الجدول الزمنى لبدء التشغيل التجريبى موجها بضرورة الالتزام بتوقيتات تركيب الماكينات وبدء الانتاج فى ظل الدراسات التسويقية والتى تم اعتمادها للمنتج الجديد وزيادة الطلب الخارجى على الغزول الرفيعة من انتاج المصانع الجديدة.

التعاون والشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بصناعة الغزل والنسيج

أكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع التطوير يشمل كافة المراحل المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج ويتكامل مع القطاع الخاص ، مشيرا إلى توفير احتياجات المصانع الخاصة من الغزول الرفيعة بل وهناك اتفاقات تمت لإنتاج أنواع خاصة من الغزول بدلا من استيرادها وهناك تواصل دائم لتلبية الاحتياجات المحلية من الغزول الرفيعة ، موضحا الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بضرورة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة مما تم ضخه من استثمارات ضخمة لاستعادة الريادة عالميًا في هذا القطاع ، مشيرا إلى توفير المواد الخام بجودة عالية لتشغيل المصانع الخاصة للملابس الجاهزة وأن هناك فرص للشراكة في مختلف مراحل المشروع انطلاقا من التوجه العام لدعم وتشجيع الاستثمار الخاص فى اطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. جدير بالذكر أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج تأسست عام 1959 على مساحة إجمالية 155 فدان، وفي عام 2021 اندمجت بها 4 شركات هي: الدلتا، ميت غمر، كوم حماده، الشرقية، ليصبح إجمالي مصانع الشركة 15 مصنعا وتقوم الشركة بإنتاج الغزول (خيوط قطنية ومخلوطة وفسكوز وبليستر وطرف مفتوح والاكريليك) إلى جانب الأقمشة للاستخدامات المنزلية.