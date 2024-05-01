أهالي قرى الدقهلية يتنافسون لإرسال قوافل المساعدات الغذائية إلى غزة

«أصالة ورجولة ونخوة المصريين».. كلمات دونها الصحفي الفلسطيني هاني الشاعر، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على صورة لقوافل أهالي قرية جوجر بمركز طلخا في الدقهلية، لشعب غزة.

لفتة إنسانية بدأت منذ 3 أشهر، أبطالها أهالي قرية جوجر بمحافظة الدقهلية، الذين سعوا لمساعدة إخوانهم الفلسطينيين مع استمرار العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة.

وقرر أهالي القرية جمع التبرعات لإرسال مساعدات للشعب الفلسطيني تحمل اسم القرية: «احنا كانت أول قافلة القرية بعتتها لغزة من 3 شهور وده رزق لغزة والله وكلوا بخير رب العالمين»، بحسب حديث الشيخ «كامل خضر» أحد أهالي القرية المسئولين عن قوافل المساعدات في حديثه لـ«الوطن».

إرسال مساعدات لأهالي غزة

لم تكن تلك المرة الأولى التي يرسل فيها أهالي قرية جوجر مساعدات لأهالي غزة ولكنها المرة الرابعة: «بعد لما القافلة الأولى وصلت الحمد بخير، الناس اتحمست للموضوع وبقت تبعت تبرعات واحنا كنا بنجيب السلع والاحتياجات ونغلفها»، بحسب الشيخ كامل، مشيرا إلى أن هناك قافلة مساعدات خامسة خلال الأيام القادمة.

احتياجات أرسلها أهالي القرية لغزة

فول وحمص وعدس وصلصلة وجبن وبطاطين ومفروشات وأدوية وغيرها من الاحتياجات، شملتها المساعدات التي أرسلها أهالي قرية جوجر للشعب الفلسطيني، الذي يعيش لحظات صعبة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرئيلي منذ أكتوبر الماضي: «كل أهالي القرية ساعدوا، كلنا كنا بنغلق الكراتين بنفسنا»، وأشار الشيخ خضر، إلى حالة الفرحة والسعادة التي ظهرت على أهالي القرية بعد وصول المساعدات بسلام: «لما المساعدات بتوصل الكل في القرية بيكون فرحان ومبسوط الصغير قبل الكبير».

كان أهالي قرية جوجر سبب في تشجيع أهالي قرية «نشآ» المجاورة لهم، الذين قرروا أيضا جمع تبرعات لإرسال مساعدات لأهالي غرة: «احنا دي أول قافلة مساعدات لينا والحمد لله تمت بسلام وجهزنا كل حاجة وهننقل الحاجة على العربيات واللي شجعنا أهالي قرية جوجر لما شوفنا المساعدات بتاعتهم بتوصل»، بحسب حديث «محمد بشير» أحد أهالي القرية والمسئول عن التنظيم، مشيرا إلى أن علامات السعادة والفرحة تسيطر على الجميع.