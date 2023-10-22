رئيس الزمالك: سنناشد جمهور النادي المشاركة في قوافل مساعدات فلسطين

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إن المفاجأة في انتخابات النادي كانت اكتساح قائمته بالكاملة، وبفارق أصوات كبيرة، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت «روح رياضية» كبيرة بين المتنافسين.

الزمالك يدعو الأشقاء في فلسطين

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نادي الزمالك أصدر بيان دعم للأشقاء الفلسطينيين في الحرب الموجهة على قطاع غزة، من قبل جيش الاحتلال، قائلا: «البيان ده ممكن يكون أقل حاجة تتقدم في الوقت الحالي لشعب فلسطين، ويتم العمل وفقا للأطر المصرية ما تنفذه القيادة السياسية في هذا الشأن وكل الدعم لشعب فلسطين الفترة المقبلة، بتقديم في القوافل والمساعدات الإغاثية».

مناشدة جماهير نادي الزمالك للمشاركة في تقديم القوافل

وأشار إلى أنه سيتم مناشدة جماهير نادي الزمالك للمشاركة في تقديم هذه القوافل من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن العالم تغير الآن وهناك دعوات للتظاهر والاحتجاج والتنديد بالعدوان الغاشم.

وأرجع لبيب ثقته في الفوز بالانتخابات، قائلا:« الكلام كان طالع من القلب وحب لنادي الزمالك والسعي لخدمته وخلق حالة جديدة للقلعة البيضاء».

وأوضح رئيس نادي الزمالك، أن الحالة التي تم استعادتها من زمن بعيد هي التي أعطته الثقة وقدرته على قيادة نادي الزمالك، ومعرفة حجم التحديات التي تواجه النادي.