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رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

كتب:

ولاء نعمه الله
09:18 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال.

وجاء نص البرقية كالتالي: 

«الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. تحية تقدير وإعزاز لشخصكم الكريم، يُسعدني ويُشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم  بأرق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، فتحتفل مصر في الأول من مايو من كل عام بأبنائها من العمال وفاء وتقديرًا لهم وتتويجًا لمسيرة عطائهم في مختلف مجالات العمل من أجل غد أفضل لوطننا، ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء، وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر في ظل قيادتكم الحكيمة، بالأمن والنماء والتقدم والازدهار، وأن يكون التوفيق والسداد حليفكم دومًا وأبدًا».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.