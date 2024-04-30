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الطاهري يهنئ «الوطن» بذكرى تأسيسها: جريدة مؤثرة على مستوى الوطن العربي  

كتب:

نرمين عفيفي
02:21 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
أحمد الطاهري

أحمد الطاهري

وجه الإعلامي أحمد الطاهري، التهنئة لفريق العمل في جريدة الوطن بمناسبة الذكرى الثانية عشر على انطلاق الجريدة.

وكتب «الطاهري»، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «كل سنة وجريدة الوطن بخير.. جورنال كبير يضم كبارًا، ويقوده كبار وأحمل له الكثير من العرفان والتقدير والاحترام».

وكان الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، قد علق على مرور 12 عاما على انطلاق جريدة الوطن، خلال مداخلة ببرنامج «آخر اليوم»، المذاع على الراديو 9090، قائلا: «أوجه التحية لكل زملائي في جريدة الوطن».

وأضاف رئيس تحرير جريدة الوطن: «12 سنة من الكفاح الصحفي والتميز، أوجه الشكر لكل الزملاء في هذا الصرح الكبير.. أشكر مجدي الجلاد الذي ترأس الصحيفة في مرحلة التأسيس كرئيس تحرير لها، وكوّن فريقا من أمهر وأشطر الصحفيين لتكون الوطن صحيفة مؤثرة وكبيرة في مصر والوطن العربي».

 

 

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بقلم نرمين عفيفي