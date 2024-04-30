«الغرف التجارية»: نسعى لتصنيع الجرارات البيلاروسية بأيادٍ مصرية

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنَّ مصر تحرص على تنمية التبادل التجاري مع بيلاروسيا، نظرا لأهميتها كأحد الدول التي تمتلك خبرة طويلة في الصناعات الثقيلة، وتحديدا صناعة الجرارات والشاحنات والمعدات الزراعية، موضحا أنها مركز لتنصنيع الجرارات وتنتج 30% من إنتاج العالم.

بيلاروسيا مركز صناعة الجرارات

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «بيلاروسيا أهم دولة في تصنيع الجرارات ومركزاً لها وتقدم صناعة متكاملة، أي تنتجها بالكامل بدءاً من المسمار وصولاً للجرار».

جرارات بيلاورسيا في مصر منذ 50 عاما

وتابع أمين اتحاد الغرف التجارية: «بيلاروسيا متخصصة أيضا في تصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية، والصوامع»، لافتاً إلى أن مباحثات مصر اليوم مع الوفد البيلاروسي ركزت على هذه المزايا الثلاثة، وجرارات بيلاروسيا متواجدة بالسوق المصرية منذ 50 عاما، بل وصنعت بأيدٍ مصرية مسبقا، ونسعى حاليا لإعادة التصنيع المحلي وفتح خطوط إنتاج للتصدير إلى دول الجوار وتحديدا السوق الأفريقية والأوروبية بدون جمارك.