رئيس غرفة التجارة البيلاروسية: مصر من أفضل الوجهات السياحية لمواطنينا

قال ميخائيل مياتلنكوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، إنَّ بلاده تهتم بتوطيد العلاقات التجارية مع مصر وتنفيذ مشروعات على أرضها، مضيفا: «لدينا عروض تعكس قدراتنا كمجتمع أعمال».

وتابع رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، خلال كلمته بمنتدى الأعمال البيلاروسي – المصري، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «بدأنا منذ الأمس أول مجموعة لقاءات بين دوائر أعمال البلدين ولدينا آفاق واعدة لاستكمال هذا التعاون والوصول لاتفاقات مباشرة وعقود لإنشاء مصانع مشتركة».

وأكد: «مصانع بيلاروسيا دوما ما تشارك في المعارض التي تنظمها مصر مثل فود أفريكا وكان هناك جناح كامل للصناعات البيلاروسية بالمعرض، وفي ديسمبر المقبل سنشارك بأحد المعارض والعديد من الشركات المصرية تشارك في المعارض البيلاروسية بالمثل».

وتابع: «مصر من أفضل الوجهات السياحية للبيلاروسيين كونها غنية بالأماكن والمنتجعات السياحية الرائعة وكل المشاهير البيلاروس يزورون مصر شتاءً وصيفا».

واستطرد: «نود إقامة علاقات مباشرة بين رجال أعمال بيلاروسيا ومصر وباسم غرفة بيلاروسيا التجارية أود تأكيد بذلنا كل الجهد لتوفير الدعم لكل الشركات المصرية البيلاروسية للتعاون معا، ونرجو للجميع مفاوضات بناءة ومثمرة».