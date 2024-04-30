احتلال مبنى وبيان ناري للطلاب.. تطور الاحتجاجات في جامعة كولومبيا الأمريكية

أعلن الطلاب المتظاهرون في جامعة كولومبيا أنهم استولوا على مبنى بالقرب من الحديقة الجنوبية للحرم الجامعي، مما يزيد من احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات في المؤسسة.

الجامعات الأمريكية تشهد حالة من الاضطراب بسبب الحرب على غزة

وتشهد الجامعات الأمريكية حالة من الاضطراب، حيث يتواجه المتظاهرون والسلطات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، بسبب اعتراض الطلاب على الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، مع إجراء اعتقالات وإغلاق معسكرات الاعتصام في كال بولي هومبولت، وجامعة نورث كارولينا تشابل هيل، وجامعة فلوريدا وأماكن أخرى.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن حرم جامعة كولومبيا يخضع لعملية إغلاق مشددة باستمرار، مع منع بعض الطلاب من الوصول إلى مكتبات وكافيتريات الحرم الجامعي خلال الفترة التي تسبق الامتحانات النهائية.

المتظاهرين أخذوا الأمور بأيديهم ويخططوا للبقاء

وقال بيان نشرته مجموعات طلابية في جامعة كولومبيا إن المتظاهرين أخذوا الأمور بأيديهم، مضيفة أن الطلاب يخططون للبقاء في هاميلتون هول حتى تتخلى جامعة كولومبيا ماليا عن إسرائيل، وأظهر مقطع فيديو نشرته المجموعة صفوفا من الطلاب يدخلون المبنى حاملين حواجز.

وقالت أربع نساء احتججن في جامعة ولاية أريزونا، وهن يرتدين الحجاب، إن الشرطة أزالت حجابهن بالقوة أثناء اعتقالهن، وفقًا لمحاميهن. وتقول المدرسة إن الأمر قيد المراجعة.