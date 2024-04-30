أين وصلت احتجاجات الطلاب في أمريكا؟.. جامعة كولومبيا تفصل طلابا دعموا غزة

تجاهل المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك، إنذارًا نهائيًا بالتخلي عن معسكرهم أو المخاطرة بتعليقهم، في الوقت الذي خرجت فيه الجامعة تؤكد أنها بدأت تعليق الدراسة في وقت مبكر من مساء الاثنين، بحسب ما كشفته صحيفة «جارديان» البريطانية.

تفاصيل بيان الجامعة الأمريكية

وقالت الجامعة في تحديث على موقعها على الإنترنت: «بدأنا تعليق الطلاب كجزء من هذه المرحلة التالية من جهودنا لضمان السلامة في الحرم الجامعي لدينا، بمجرد البدء في اتخاذ إجراء تأديبي، يتم التعامل مع الفصل من عدة وحدات مختلفة داخل الجامعة بناءً على طبيعة الجريمة».

وجاء الإنذار النهائي، الذي حدد يوم الاثنين الساعة الثانية بعد الظهر، بعد أن أعلنت مينوش شفيق، رئيس الجامعة الأمريكية، أن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل وسط مع منظمي الاحتجاج فشلت، موضحة أن المؤسسة لن ترضخ لمطالب سحب استثماراتها من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل تحذيرات الجامعة للطلاب

كما جاء في رسالة مكتوبة على ورقة داخل الجامعة: «إذا لم تغادر بحلول الساعة الثانية بعد الظهر، فسيتم إيقافك، من المهم بالنسبة لك أن تعرف أن الجامعة قد حددت بالفعل العديد من الطلاب في الخيام.. إذا غادرت طوعًا بحلول الساعة الثانية ظهرًا، فعرّف عن نفسك لمسؤولي الجامعة، وقم بالتوقيع على النموذج المقدم الذي تلتزم فيه بالالتزام بجميع سياسات الجامعة حتى 30 يونيو 2025، أو تاريخ منح شهادتك، أيهما أقرب، ستكون مؤهلاً لإكمال الفصل الدراسي في وضع جيد».

وأظهرت اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين، وهم يرتدون أقنعة الوجه والقمصان اللامعة وأذرعهم مربوطة، ويشكلون جدارًا بشريًا مصممًا على ما يبدو لمنع أي محاولة من جانب موظفي إنفاذ القانون لتفريق موقع الاحتجاج، بحسب ما كشفت الصحيفة البريطانية.

واتهم منظمو الاحتجاج، في بيان، الجامعة بالتصعيد العنيف وأعلنوا استعدادهم لتكثيف تحركاتهم ردا على ذلك، مضيفا البيان أن تهديد اليوم يأتي بعد أيام من المفاوضات غير المثمرة التي رفضت فيها الجامعة النظر بجدية في مطالبنا بسحب الاستثمارات والشفافية المالية والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المنضبطين في حركة التحرير الفلسطينية.

أعداد الطلاب المقبوض عليهم

وتم القبض على أكثر من 100 متظاهر في حرم جامعة كولومبيا في 18 أبريل بعد انتشار الشرطة، مما أثار انتقادات لرئيسة الجامعة من العديد من أعضاء هيئتها الطلابية وبعض أعضاء هيئة التدريس، الذين رأوا أنها حملة على حرية التعبير.

وتم اعتقال نحو 900 متظاهر، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين، في الجامعات في جميع أنحاء البلاد مع اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلا، وتسجيل حوالي 275 حالة اعتقال يوم السبت وحده في جامعات مختلفة بما في ذلك جامعة إنديانا في بلومنجتون وجامعة ولاية أريزونا وجامعة واشنطن في سانت لويس.

وقالت جامعة واشنطن في بيان، إنه تم اعتقال أكثر من 100 شخص، بينهم 23 طالبا وأربعة موظفين بالجامعة، للاشتباه في التعدي على ممتلكات الغير، وسط تقارير عن محاولة الشرطة إبعاد المتظاهرين الملثمين، بينما ربط آخرون أذرعهم لتجنب الاعتقال.