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الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل لوقف الحرب بغزة

كتب:

محمد أبو عمرة
09:20 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة.

وأكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.

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