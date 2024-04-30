«المستقلين الجدد»: زيارة أمير الكويت لمصر خطوة هامة لتوحيد الصف العربي

أكد الدكتور هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن زيارة أمير الكويت لمصر تُعد حدثًا هامًا يعكس متانة العلاقات المصرية الكويتية، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، موضحا أن هذه الزيارة في وقتٍ تشهد فيه المنطقة العربية العديد من التحديات، ما يتطلب تضافر الجهود العربية لتوحيد الصف وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأضاف «العناني» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر تقدر دور دولة الكويت في دعم العمل العربي المشترك، وسعيها الدؤوب لتعزيز التعاون بين الدول العربية، موضحا أن هذه الزيارة ستُساهم بلا شك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع العمل العربي المشترك نحو آفاقٍ أوسع.

مصر ستظل داعمة دائما للعمل العربي المشترك

وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وتناول المباحثات القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في فلسطين وسوريا واليمن، بالإضافة إلى التطورات في منطقة الخليج العربي.

وشدد رئيس حزب المستقلين الجدد على أن مصر ستظل داعمة دائماً للعمل العربي المشترك، سعيا لتوحيد الصف العربي وتعزيز التعاون بين الدول العربية، مؤكدا أن هذه الزيارة ستساهم بشكلٍ كبير في تحقيق هذه الأهداف.

أول زيارة لأمير الكويت إلى مصر

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم.

وتأتي هذه الزيارة التاريخية لتؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والكويت، وتُمثل خطوة هامة لتوحيد الصف العربي وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.